Беглов объяснил, почему первым подал документы для участия в выборах губернатора

Политик, который решил участвовать в выборах как самовыдвиженец, считает: чем быстрее это сделать, тем лучше.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал подачу документов о выдвижении кандидатом на выборы главы города.

— Я несколько дней тому назад принял решение баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Ну а чего откладывать? — сказал политик телеканалу "Санкт-Петербург".

Беглов отметил, что утро субботы у него относительно свободно, потому он сегодня подал документы в горизбирком для участия в выборах губернатора Петербурга.

— Иду как самовыдвиженец. Считаю, что чем быстрее это сделать, тем лучше, — уточнил врио губернатора города.

Напомним, выдвинуть кандидатуру на губернаторских выборах Беглову предложили Совет Общественной палаты Санкт-Петербурга и члены крупнейшей в России добровольческой организации "Волонтёры Победы".