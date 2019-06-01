Беглов объяснил, почему первым подал документы для участия в выборах губернатора

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал подачу документов о выдвижении кандидатом на выборы главы города.
— Я несколько дней тому назад принял решение баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Ну а чего откладывать? — сказал политик телеканалу "Санкт-Петербург".
Беглов отметил, что утро субботы у него относительно свободно, потому он сегодня подал документы в горизбирком для участия в выборах губернатора Петербурга.
— Иду как самовыдвиженец. Считаю, что чем быстрее это сделать, тем лучше, — уточнил врио губернатора города.
Напомним, выдвинуть кандидатуру на губернаторских выборах Беглову предложили Совет Общественной палаты Санкт-Петербурга и члены крупнейшей в России добровольческой организации "Волонтёры Победы".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени