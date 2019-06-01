Жители запустили тег #ДзержинскВместе для помощи городу

Всем желающим предлагается стать волонтёром или сообщить информацию о пострадавших и нуждающихся.

Жители Дзержинска, где сегодня на территории завода "Кристалл" раздалась серия взрывов, объединились для помощи под единым тегом #ДзержинскВместе.

— Людям нужна будет помощь с уборкой разбитых окон, особенно пожилым, живущим отдельно от родственников, — говорится в сообщении на странице группы "Интересный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".

Всем неравнодушным жителям города предлагается не только проследовать по хештегу #ДзержинскВместе, чтобы опубликовать актуальную информацию о людях, которые нуждаются в помощи, но и самому прийти на подмогу, став волонтёром.

Напомним, сегодня, 1 июня, в городе Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов на заводе "Кристалл", в результате которой пострадало 42 человека, погибших нет. Также повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов. В зданиях выбито 443 окна.

В Дзержинске и трёх близлежащих посёлках введён режим ЧС. Также была оцеплена часть федеральной трассы М7.