В Кузбассе чиновник после жалоб жителей выпил воду с червём

Заммэра позднее уточнил, что это была комариная личинка и сейчас он чувствует себя нормально.

Замглавы города Киселевска по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Шишкин после жалоб местных жителей выпил воду с червём. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Горожане, в частности, возмущались качеством питьевой воды. Такие сообщения начали поступать 7 мая, а с 22 мая жители начали находить в воде червей. Специалисты МП "Исток" взяли на анализ воду, но результатов пока нет.

31 мая жители собрались на площади, прихватив с собой баночки и стаканы с водой, где плавают черви. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как Шишкин демонстративно пьёт воду, в которой плавает что-то похожее на червя.

В беседе с РИА "Новости" чиновник отметил, что не знает, откуда горожане взяли эту воду и откуда в ней появился червяк. По его словам, когда представители коммунальной компании пришли к жителям, чтобы взять воду на анализ, то в их доме не было чисто: "Раковина забита посудой, решили, что черви из-за антисанитарии в доме, и анализ не делали".

— Выпил эту воду, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой десять лет, потому что там вода нехлорированная. Это был не червяк, комариная личинка, что ли. Я пока живой, ­— добавил Шишкин.

Он добавил, что сейчас пробу воды берёт Роспотребнадзор. Результаты будут через три дня.