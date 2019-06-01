В Дзержинске из-за взрывов на заводе повреждено 13 школ и 70 детских садов

Из-за серии взрывов в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области повреждены здания в городе, в том числе 13 школ и 70 детских садов.

Как сообщил источник Лайфа, знакомый с ситуацией, в результате было разрушено четыре магазина, 10 культурных и 13 спортивных объектов.

В зданиях в городе было выбито 443 окна. Из-за взрывов на заводе была повреждена 261 квартира.

— Организованы оперативные группы, которые объезжают территории. Определяем размер ущерба. С понедельника начинается ЕГЭ, поэтому наша основная задача — восстановить до понедельника повреждённые учреждения, чтобы они смогли принять учеников, — сообщил глава Дзержинска Иван Носков.

По последним данным, пострадал 41 человек. Из них четверо находятся в тяжёлом состоянии, 25 — в состоянии средней тяжести, 12 получили травмы лёгкой степени тяжести.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. После ЧП в городе и трёх близлежащих посёлках был введён режим ЧС.

Лайф публиковал видео момента взрыва, а также кадры с территории завода. Кроме того, очевидцы рассказали нам о ситуации в городе.