Помпео обсудил с Меркель "противодействие российской агрессии"

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Помпео обсудил с Меркель "противодействие российской агрессии"

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Ангела Меркель и Майк Помпео. Фото © EPA /SEAN GALLUP /POOL /ТАСС

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается в опубликованном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Среди тем разговора — оказание поддержки Украине и "противодействие российской агрессии". Также они обсудили "растущие угрозы" американским интересам со стороны Ирана и необходимость противодействия связанной с разработкой ракет деятельности Ирана и его "региональной агрессии".

Кроме того, Помпео и Меркель затронули тему усилий Германии и США "по налаживанию политического урегулирования, которое положит конец конфликту в Афганистане".

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