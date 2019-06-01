Помпео обсудил с Меркель "противодействие российской агрессии"

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается в опубликованном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Среди тем разговора — оказание поддержки Украине и "противодействие российской агрессии". Также они обсудили "растущие угрозы" американским интересам со стороны Ирана и необходимость противодействия связанной с разработкой ракет деятельности Ирана и его "региональной агрессии".

Кроме того, Помпео и Меркель затронули тему усилий Германии и США "по налаживанию политического урегулирования, которое положит конец конфликту в Афганистане".