Появилось видео с места столкновения пассажирского поезда и КамАЗа в Адыгее

Водитель грузового автомобиля госпитализирован в шоковом состоянии с резаными ранами.

В Сети появилось видео с места столкновения пассажирского поезда и КамАЗа в Тахтамукайском районе Адыгеи.

На кадрах видны пассажиры, которым пришлось экстренно покинуть загоревшийся в результате происшествия поезд. Люди бежали по путям, прихватив с собой багаж.

По информации источника Лайфа, водитель грузовика госпитализирован в шоковом состоянии. После столкновения поезд протащил КамАЗ несколько десятков метров.

Пассажиров поезда, который следовал из Адлера в Нижневартовск, на автобусах отправили в Краснодар. Никто из них в результате столкновения не пострадал.