Владельца перевернувшегося батута в Бурятии поместили под домашний арест

Параллельно специалисты начали процессуальную проверку в отношении сотрудников Гостехнадзора, которые допустили конструкцию к эксплуатации.

В Улан-Удэ владельца надувного батута, при эксплуатации которого пострадали дети, заключили под стражу. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК России по Республике Бурятия.

По данным следствия, устройство для прыжков не было надлежащим образом закреплено, в результате чего от порыва ветра конструкция перевернулась.

Было возбуждено уголовное дело в отношении владельца батута. На период расследования предприниматель был помещён под домашний арест.

Кроме того, была начата проверка в отношении сотрудников Гостехнадзора, которые допустили аттракцион к эксплуатации. В СК отметили, что последняя проверка надувного батута была проведена 6 мая, в день его открытия. При этом очевидные нарушения в части крепления устройства не были выявлены.

Напомним, что 30 мая из-за переворачивания батута пострадало несколько детей. В республиканском СУ СК РФ уточнили, что батут крепился верёвками к двум опорам, сделанным из бетона и автомобильных покрышек. В результате происшествия верёвки были оборваны.