В Конго спустя два года после смерти похоронят отца президента

Этьен Чисекеди умер в 84 года в Бельгии. Его тело хранили в местном похоронном бюро два года.

В Демократической Республике Конго провожают в последний путь отца президента Феликса Чисекеди. Торжественная месса прошла на стадионе в Киншасе. Похороны состоятся в частной резиденции в 40 километрах от центра столицы. Об этом сообщил телеканал Би-би-си.

President Kagame pays his respects to late Etienne Tshisekedi, former Prime Minister of the Democratic Republic of Congo during the national mourning ceremony pic.twitter.com/uOcLpUs7ES — Presidency | Rwanda (@UrugwiroVillage) 31 мая 2019 г.

Этьен Чисекеди был оппозиционером на протяжении 20 лет. Он умер в 84 года в Бельгии. Его тело хранили в местном похоронном бюро два года, 30 мая 2019 года перевезли на родину.

Католическая церковь призвала всех жителей прийти попрощаться с политиком. В итоге на торжественную мессу пришли десятки тысяч людей, прибыли и президенты Руанды и Анголы. Арена взрывалась аплодисментами, люди кричали и свистели.