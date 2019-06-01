Сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 составила 286 млн рублей

Наибольшую часть этой денежной суммы заплатила российская авиакомпания "Аэрофлот".

Пострадавшие и семьи погибших в катастрофе "суперджета" в Шереметьево получили денежные компенсации в размере 286 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

По его мнению, размер выплат был "беспрецедентно" большим. При этом 73,2 миллиона рублей от общей суммы компенсаций выплатили страховые компании, а 213,4 миллиона рублей — авиакомпания "Аэрофлот".

— Наверное, это лишь малая компенсация того, что могло бы быть заплачено, но на сегодняшний день ситуация такова. Выплаты продолжаются, — сказал министр.

Напомним, трагедия произошла 5 мая — лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся, в результате погиб 41 человек. Среди версий СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, неисправность судна и погодные условия.

Ранее в МАК сообщали, что промежуточный отчёт о катастрофе может быть опубликован 5 июня. На данный момент специалисты заявили, что информации об установлении причин катастрофы SSJ-100 пока нет.