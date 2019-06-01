В Гималаях при восхождении на гору пропало восемь альпинистов

Команда начала подниматься на пик индийской горы Нандадеви почти три недели назад.

Восемь альпинистов пропали при восхождении на восточную вершину индийской горы Нандадеви в Гималаях высотой в 7434 метра. Об этом сообщила газета India Today.

Семь членов группы были иностранцами: из Великобритании, США, Австралии. Из Индии был только координатор. Они ушли из деревни Мунсияри, где начинается путь восхождения на вершину, ещё 13 мая. Накануне они должны были вернуться на базу.

Команда спасателей, полицейские и медики ищут пропавших.

Ранее Лайф сообщал, что за весенний сезон на самой высокой точке мира — Эвересте — погибло 10 человек. Среди них 55-летний Дон Кэш из Юты, который покорил вершины семи континентов планеты, и 40-летний Шеймус Лоулесс из Дублина, у которого остались беременная жена и дочь.