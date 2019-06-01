Онищенко поиронизировал о "пользе" клещей: Кто выживет — приобретёт иммунитет

Парламентарий напомнил, что клещевой энцефалит является тяжелейшим инфекционным заболеванием оболочек головного мозга.

Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко поиронизировал над заявлением заслуженного врача РФ Натальи Толоконской о пользе укусов клещей. Об этом сообщает портал URA.RU.

В пример он привёл оспу и заявил, что те, кто выживали, приобретали иммунитет, но практиковать это безответственно и неправильно.

— Да [если человек переболеет клещевой инфекцией], будет иммунитет, но после тяжёлой болезни, которая может окончиться смертью, — сказал депутат.

Онищенко напомнил, что клещевой энцефалит является тяжелейшим инфекционным заболеванием оболочек головного мозга.

Напомним, что ранее Толоконская опубликовала в социальных сетях пост, где заявила, что укусы клещей помогают человеческому организму выработать иммунитет к инфекциям. Также Толоконская посоветовала лечить болезни, распространяемые членистоногими, гомеопатическими средствами.

Специалисты Роспотребнадзора в свою очередь посчитали, что призывы к лечению клещевых инфекций гомеопатией обусловлены желанием её популяризировать.