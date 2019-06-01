Бастрыкин направил в Дзержинск криминалистов центрального аппарата СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в город Дзержинск Нижегородской области криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования причин взрывов в ГосНИИ "Кристалл". Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как отмечается, в ближайшее время к осмотру места происшествия приступят следователи и криминалисты.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. После ЧП в городе и трёх близлежащих посёлках был введён режим ЧС.

По последним данным, в результате взрыва пострадало 43 человека, из них 38 — сотрудники завода. Взрывной волной были повреждены 260 квартир, 13 школ и 70 детских садов.

Лайф опубликовал видео момента взрыва, а также кадры с территории завода. Кроме того, очевидцы рассказали нам о ситуации в городе.