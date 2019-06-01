Картину эмигранта из России продали во Франции за рекордные 28,5 млн рублей

Работа Сержа Полякова изначально оценивалась в два раза дешевле — на 180 тысяч евро.

На аукционе во французской коммуне Довиль продали картину "Серое, сине-зелёное" художника-эмигранта из России Сержа Полякова за 390 тысяч евро, то есть за 28 с половиной миллионов рублей. Хотя изначально работу оценивали на сумму до 180 тысяч евро, сообщает радио France Bleu. Так что картина установила рекорд по продажам.

Un tableau de Serge Poliakoff vendu 390 000 euros à Deauville via @fbleubnormandie https://t.co/qXeCOlL6LK pic.twitter.com/ygNBoXehy7 — France Bleu (@francebleu) 1 июня 2019 г.

Отметим, что на аукционе были выставлены редкие работы художников, которые были иконами своих эпох.

— Серж Поляков являлся ведущим представителем искусства ар-брют (необработанное искусство. — Прим. Лайфа), — сказал аукционист Джеймс Фаттори.

Картина была написана в 1955 году. Новым обладателем произведения искусства стал люксембургский коллекционер.

Между тем обед с одним из богатейших людей в мире Уорhеном Баффетом стоит куда дороже, чем произведение искусства. Лайф рассказывал, что американский предприниматель и один из богатейших людей мира Уоррен Баффетт продал на аукционе право пообедать с собой за $4,5 миллиона долларов, то есть за 294 миллиона рублей.