Задержана мать-кукушка, бросившая детей в подмосковном хостеле

Полиция задержала женщину, которая бросила годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— В ближайшее время она будет доставлена в следственные органы, — отметила Петрова.

Напомним, 26 мая мать-кукушка оставила малышей в хостеле "на несколько часов", после чего пропала и не отвечала на звонки и сообщения. Администраторы сами покупали детское питание, варили каши и супы, кормили детей, а в полицию обратились лишь спустя пару дней. Малыши находятся под присмотром врачей. На женщину завели уголовное дело.

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