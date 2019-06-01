В Петербурге раздали белые цветы, чтобы помочь тяжелобольным детям

Все собранные средства будут направлены на лечение тяжело и неизлечимо больных детей.

В Санкт-Петербурге 1 июля в честь Международного дня защиты детей прошла благотворительная акция "Белый цветок", которую в тринадцатый раз провёл Санкт-Петербургский детский хоспис. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Участие в мероприятии приняли около 300 волонтёров. В ходе акции добровольцы предлагали жителям помочь подопечным детского хосписа: в обмен на пожертвование в любом размере участнику акции вручался бумажный белый цветок. Поделки ранее были сделаны школьниками образовательных учреждений и неизлечимо больными детьми.

Как отмечает издание, все собранные средства будут направлены в хоспис на лечение детей, которые борются с тяжёлыми заболеваниями. Волонтёры акции верят, что если деньги не помогут в выздоровлении больных, то хотя бы сделают жизнь детей немного более комфортной и счастливой.

Примечательно, что в этом году к акции присоединились и "Российские железные дороги". С начала апреля по конец июля пассажиры "Сапсана" смогут приобрести белые цветы и таким образом помочь тяжелобольным детям.

Также в преддверии Международного дня защиты детей в центральном зале Московского вокзала Петербурга открылась экспозиция с уникальными архивными фотографиями "Белый цветок": история и современность", рассказывающая о традиционном празднике благотворительности, проходившем в России до революции.