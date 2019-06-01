Экс-главу Раменского района арестовали по обвинению в убийстве знакомой

Бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве знакомой, арестовали до 7 июля. Такое решение вынес Бабушкинский суд Москвы.

По версии Следственного комитета России, 2 мая Кулаков убил 39-летнюю женщину, к которой испытывал личную неприязнь. По данным российских СМИ, бывший чиновник и его жертва состояли в близких отношениях. Среди причин убийства называют их личный конфликт.

Сам Кулаков отрицает причастность к убийству женщины. Он утверждает, что не способен убить "по своим психическим свойствам" и является неагрессивным человеком. По словам экс-главы Раменского района Подмосковья, 2 мая, в день, когда наступила смерть его знакомой, он находился дома.

Напомним, о задержании Кулакова по подозрению в убийстве стало известно вечером 31 мая. Проверка на полиграфе указала на причастность экс-главы Раменского района Подмосковья к преступлению. Кроме того, на теле жертвы и её вещах были обнаружены потожировые следы Кулакова. Бывшему чиновнику предъявили обвинение в убийстве.