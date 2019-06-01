Гендиректор завода в Дзержинске был отстранён от работы за день до ЧП

Генеральный директор завода ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, где сегодня произошла серия взрывов, за день до ЧП был отстранён от работы за нарушения промышленной безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей предприятия.

— После апрельского ЧП там работала комиссия, по итогам которой его отстранили. Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию, — отметил он.

Напомним, сегодня, 1 июня, на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. Из-за взрывов разрушено четыре магазина, повреждены 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. Уже 79 человек обратились за медицинской помощью.