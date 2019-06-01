Гендиректор завода в Дзержинске был отстранён от работы за день до ЧП

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Гендиректор завода в Дзержинске был отстранён от работы за день до ЧП

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Фото © VK / Мишаня Мишарин

Генеральный директор завода ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, где сегодня произошла серия взрывов, за день до ЧП был отстранён от работы за нарушения промышленной безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей предприятия.

После апрельского ЧП там работала комиссия, по итогам которой его отстранили. Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию, — отметил он.

Напомним, сегодня, 1 июня, на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. Из-за взрывов разрушено четыре магазина, повреждены 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. Уже 79 человек обратились за медицинской помощью.

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