Самбурская впервые рассказала, почему развалился её прошлый брак

Артистка намекнула, что причина её первого развода была "очень нехорошей", поскольку отношения с Дицевичем были "токсичными" и "больными".

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская призналась, что её первый брак с белорусским актёром Кириллом Дицевичем был неудачным ввиду "несовместимости". Об этом звезда сериала "Универ" рассказала в интервью Регине Тодоренко на ютуб-канале.

Самбурская подчеркнула, что причина её развода с молодым мужем по прошествии нескольких месяцев со дня свадьбы "нехорошая". Также она добавила, что не хотела быть "жертвой" в отношениях.

— Я была замужем. Я развелась. Причина очень нехорошая, потому что я не хочу сесть на эту причину, как некоторые девушки у нас известные на этой причине ездят, ездят, ездят. Я не хочу быть жертвой, — сказала актриса.

Отвечая на комментарий Тодоренко о том, что мужчине не подобает поднимать руку на женщину, Самбурская не ответила, было ли место насилию в её отношениях с Дицевичем. Однако она подчеркнула, что, если в паре один партнёр оскорбляет другого, такую связь надо обрывать.

— Вначале я боролась за какие-то отношения, за больные, за токсичные. Ну, просто у нас была несовместимость, но ты до конца веришь, что что-то там изменится. Ничего не изменится, — пояснила она.

Также Самбурская отметила, что в данный момент она не ощущает потребности в новых отношениях. Кроме того, она не планирует в ближайшее время детей и у неё нет цели "родить для себя".

Ранее Лайф писал, что 32-летняя актриса выложила ролик в "Инстаграме", где рассказала подписчикам о недавней болезненной встрече с отцом, которого не видела много лет.