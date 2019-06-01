Хакеры совершили DDoS-атаки на интернет-ресурсы Рособрнадзора

Рособрнадзор передал в правоохранительные органы материалы по хакерским атакам на ресурсы ЕГЭ, произошедшие 31 мая и 1 июня. Об этом говорится в сообщении главы ведомства Сергея Кравцова, пишет РИА "Новости".

В пресс-службе Рособрнадзора подчеркнули, что хакерские атаки на ресурсы ведомства не помешали обработке результатов прошедших единых государственных экзаменов (ЕГЭ).

Как отмечается, сохранить работоспособность и доступность серверов для специалистов и пользователей позволили средства противодействия атаке.

Напомним, основной период ЕГЭ стартовал 27 мая и продлится до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в этом году экзамены будут сдавать 750 тысяч человек.

В мае 2017 года хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за экзаменами в день сдачи ЕГЭ.