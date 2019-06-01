Россияне приняли участие в международной акции "Самый дружный хоровод"

Также во флешмобе, приуроченном ко Дню защиты детей, приняли участие жители Чехии, Алжира и Катара.

В 22 регионах России сегодня прошла международная акция "Самый дружный хоровод". Об этом сообщает Национальная ассоциация развития образования.

Эта акция — часть программы "Тетрадка дружбы" для укрепления дружеских связей и развития толерантности. В хороводе приняли участие дети и родители, прохожие, школьники, учителя не только из России, но и из Чехии, Алжира и Катара.

В конце флешмоба, приуроченного ко Дню защиты детей, все запустили в небо бумажных голубей и сказали: "Все дети хотят дружить!"

Отметим, что акция "Самый дружный хоровод" проводится уже пять лет. Впервые её провели в Перми.