Автомобили вручали 1 июня, чтобы их обладатели могли с комфортом отправиться на летний отдых.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил 15 многодетным семьям ключи от микроавтобусов. Церемония прошла в Смольном, сообщила пресс-служба городской администрации.

Беглов отметил, что с каждым годом количество многодетных в Северной столице растёт.

— Это хорошая тенденция. Мы будем продолжать поддерживать такие семьи, — заявил врио главы Петербурга.

В настоящее время в Петербурге проживает 43 254 многодетных семьи, в них воспитываются 138 599 детей. В соответствии с Семейным кодексом города, транспортные средства предоставляются семьям, в которых воспитывается семь и более детей.

Напомним, в конце апреля Александр Беглов вручил документы на новое жильё ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам концлагерей.