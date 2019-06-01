Последствия взрывов на заводе в Дзержинске сняли с коптера

Разрушения на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, где сегодня произошла серия взрывов, сняли с воздуха. На кадрах телеграм-канала Life Shot с коптера видно несколько разрушенных зданий.

Напомним, сегодня, 1 июня, на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждены 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. 79 человек обратились за медицинской помощью, при этом госпитализировано 15 из них.