Прокуратура проверяет видеозапись с пирующими на Пасху заключёнными

На записи один из них поздравляет других от имени криминальных авторитетов и приглашает к накрытым столам.

Прокуратура Орловской области проверяет опубликованную в СМИ видеозапись, на которой в колонии под Орлом осуждённые празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами.

— В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства, — сказано в сообщении ведомства.

На записи, которая якобы была сделана в исправительной колонии строгого режима в городе Ливны, видно, как один из заключённых поздравляет остальных с праздником от имени криминальных авторитетов и приглашает к накрытым столам.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.