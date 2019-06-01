В результате серии взрывов на заводе в Дзержинске пострадало более 80 человек

82 человека обратились за медицинской помощью в результате взрывов на заводе в Дзержинске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

При этом 15 из них госпитализированы, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, остальные 14 — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, сегодня, 1 июня, на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждены 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. Лайф публиковал видео последствий ЧП с коптера.