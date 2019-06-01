Волонтёры форума "Таврида" организовали в Судаке ярмарку развлечений

Праздник детства прошёл в городском саду Судака, где для посетителей мероприятия работали досуговые площадки и ярмарка развлечений. Об этом сообщается на сайте городского округа Судак.

Организаторами праздника выступили участники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" и городской Центр детского и юношеского творчества.

— Маленькие гости праздника увидели театрализованную концертную программу, выставку декоративно-прикладного творчества и детского рисунка. Кроме того, для детей работали многочисленные мастер-классы: "Я — кукловод", "Оригами", "Веснянка" (изготовление кукол из нити). Также прошёл конкурс рисунков на асфальте, — рассказали в пресс-службе городского округа Судак.

Волонтёры форума "Таврида" подготовили для жителей города и туристов ярмарку развлечений. В программе были танцы, фольклорная музыка, конкурсы и полоса препятствий.

Как ранее сообщал Лайф, сейчас в Крыму проходит обучающая смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" для лидеров волонтёрских команд.