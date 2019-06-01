Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев

Также министр отметил положительные результаты в области культуры, которые принесли так называемые тематические годы.

Инициативу главы Министерства культуры России Владимира Мединского, который предложил объявить 2021 год Годом музеев, поддержал Союз музеев России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мединский выразил надежду на то, что данная инициатива будет впоследствии представлена президенту страны Владимиру Путину и в скором времени рассмотрена.

При этом он добавил, что впервые тематический год, посвящённый культуре, прошёл в 2014 году. После этого в России проводились Год литературы, Год кино и Год театра. Также Мединский отметил, что это нововведение позитивно отразилось на культурной отрасли.

— Подобного тематического года ранее не проводилось. Как показал опыт, вещь это очень позитивная. Я от всего сердца хотел бы поддержать инициативу проведения Года музеев, — заявил министр.