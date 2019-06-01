После столкновения поезда с КамАЗом за медпомощью обратилось 13 пассажиров

Тринадцать пассажиров обратились за медпомощью после столкновения поезда с грузовым автомобилем в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
— В результате ДТП, по уточнённым данным, машинист и помощник машиниста получили травмы различной степени тяжести. 13 пассажиров поезда № 346 обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь. — Прим. Лайфа) на вокзале Краснодар, — отметили в заявлении.
Также сообщается, что из-за инцидента нарушился график движения поездов.
Пассажиров, вынужденных ждать нормализации графика более четырёх часов, обеспечили питанием и питьевой водой.
Ранее Лайф публиковал видео с места столкновения пассажирского поезда и КамАЗа в Адыгее. Кроме того, сообщалось, что пострадал также водитель грузовика.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени