После столкновения поезда с КамАЗом за медпомощью обратилось 13 пассажиров

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После столкновения поезда с КамАЗом за медпомощью обратилось 13 пассажиров

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Фото © VK / Типичная Адыгея

Тринадцать пассажиров обратились за медпомощью после столкновения поезда с грузовым автомобилем в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В результате ДТП, по уточнённым данным, машинист и помощник машиниста получили травмы различной степени тяжести. 13 пассажиров поезда № 346 обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь. — Прим. Лайфа) на вокзале Краснодар, — отметили в заявлении.

Также сообщается, что из-за инцидента нарушился график движения поездов.

Пассажиров, вынужденных ждать нормализации графика более четырёх часов, обеспечили питанием и питьевой водой.

Ранее Лайф публиковал видео с места столкновения пассажирского поезда и КамАЗа в Адыгее. Кроме того, сообщалось, что пострадал также водитель грузовика.

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