Названы самые популярные города России для отдыха на озёрах

Эксперты подсчитали, что туристы тратят в среднем за сутки от 2,7 до 5 тысяч рублей на проживание в курортных зонах России, расположенных возле озёр.

В топ-5 самых востребованных среди путешественников озёр вошли Селигер, Банное, Большое Яровое, Онежское и Байкал. Об этом сообщает сайт бронирования отелей Tvil.ru.

Эксперты установили, какие российские города и курорты, расположенные на берегу озёр, пользуются наибольшим спросом среди самостоятельных туристов.

Так, самыми популярными направлениями оказались город Осташков, расположенный в Тверской области на живописном Селигере, город Банное возле одноимённого города в Башкирии, город Яровое рядом с бессточным горько-солёным Большим Яровым озером в Алтайском крае, населённый пункт Кондопога на берегу Онежского озера в Карелии, и Байкальск на южном берегу Байкала в Иркутской области.

По данным сервиса, путешественники, как правило, бронируют летний отдых на берегу озёр длительностью от пяти до восьми дней, отдают за аренду жилья в среднем от 2,7 тысячи рублей за номер в гостинице на берегу Ярового озера и до 5 тысяч рублей за гостевой дом на Селигере.

Ранее Лайф писал, что курорты Крыма и Краснодарского края возглавили рейтинг российских мест для отдыха на море в летнее время.