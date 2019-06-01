Мать убитого украинского журналиста Бузины попросила Зеленского о личной встрече

Мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины Валентина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме. Об этом сообщил адвокат женщины Ренат Кузьмин.

— Несмотря на то что с момента убийства её сына Олеся Бузины прошло более четырёх лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев волокитится в суде с целью спасти от тюрьмы убийц и их покровителей, — написал он в "Фейсбуке".

Он добавил, что экс-глава государства Пётр Порошенко и главы соответствующих ведомств "не только отказали Валентине Павловне в личном приёме, но и сделали всё, чтобы убийцы не понесли заслуженного наказания".

Вместе с тем он выразил надежду на то, что новый президент выслушает женщину и поможет восстановить справедливость.

Напомним, оппозиционного журналиста Олеся Бузину застрелили в Киеве 16 апреля 2015 года. В интервью журналистам незадолго до смерти Бузина признался, что на него оказывалось давление сверху во время его работы шеф-редактором газеты "Сегодня".