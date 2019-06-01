В Рязанской области задержали мужчину, угрожавшего ножом пассажирам поезда

Сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего ножом пассажирам поезда Рязань — Москва.

Как уточняется, после задержания мужчину передали медикам и сотрудникам скорой помощи.

— На станции Пески Рязанской области мужчина угрожал ножом пассажирам поезда Рязань — Москва. После этого он залез под один из вагонов, — приводит слова источника из правоохранительных органов ТАСС.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ журналистам подтвердили информацию о происшествии.

По словам сотрудников ведомства, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.