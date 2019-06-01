Сапёры не обнаружили взрывных устройств на заводе в Дзержинске

Проверка, проведённая сапёрами Росгвардии, не выявила взрывоопасных предметов на территории завода "Кристалл" в Дзержинске. Об этом сообщили в региональном управлении спецслужбы.

— На место происшествия выезжали сапёры инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области. Они обследовали место происшествия. Взрывных устройств, угрожающих жизни людей, не обнаружено, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждено 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. Лайф публиковал видео последствий ЧП с коптера.

По данным пресс-службы Минздрава, после взрывов за медпомощью обратилось 82 человека.