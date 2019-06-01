В Шереметьево наблюдаются проблемы с выдачей багажа пассажирам — видео

В московском аэропорту Шереметьево наблюдаются проблемы с выдачей багажа пассажирам. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Все системы, в том числе транспортировки и обработки багажа, работают в штатном режиме. Задержки касаются терминала F, — рассказала Лайфу директор дирекции по связям с общественностью Анна Захаренкова.

Причиной тому стал пик перевозок, связанный с туристическим сезоном.

Кроме того, в распоряжении Лайфа оказалось видео из терминала Е аэропорта Шереметьево, где также пассажиры несколько часов не могли получить свой багаж.

На кадрах видно, как около багажных лент скопилось огромное количество пассажиров, автор ролика утверждает, что свои сумки они не могут получить более трёх часов с момента прилёта.