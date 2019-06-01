Во время финала ЛЧ на поле выбежала полуголая подруга российского пранкера

На 17-й минуте финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" на поле выбежала полуголая болельщица, из-за которой арбитру матча Дамиру Скомине пришлось приостановить спортивный поединок.

Службам правопорядка пришлось ловить фанатку, которая была только в купальнике и кроссовках. Ко времени произошедшего счёт матча был в пользу "Ливерпуля" 1:0.

С помощью надписи на купальнике личность стрикера (выбегающие во время матча фанаты) удалось установить. Девушку зовут Кински Волански, она является подругой русского пранкера Виталия Здоровецкого, известного своими приколами в стиле 18+.

Стоит отметить, что за сутки до финала пранкер выложил в своём инстаграме видеоролик, на котором его подруга примеряет открытый купальник с прямым посылом "показать этот наряд всем".

В данный момент проходит финальный матч Лиги чемпионов, текущий счёт 1:0 в пользу "Ливерпуля", "Тоттенхэм" пока отстаёт от своего противника.