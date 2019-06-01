Трамп приказал приспустить флаги в память о погибших при стрельбе в Вирджинии

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Трамп приказал приспустить флаги в память о погибших при стрельбе в Вирджинии

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Фото © Flickr/Gage Skidmore

Вместе с тем американский лидер пообещал, что государство окажет необходимую поддержку тем, кто будет в ней нуждаться.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над Белым домом в память о жертвах стрельбы в городе Вирджиния-Бич. Соответствующее заявление было распространено 1 июня.

Как уточняется, флаги будут приспущены на всех государственных зданиях и территориях страны, включая посольства, военные базы и военно-морские суда.

В своём твиттере глава государства сообщил, что переговорил с губернатором штата Вирджиния и выразил свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Вместе с тем он пообещал, что государство окажет необходимую поддержку тем, кто будет в ней нуждаться.

Ранее сообщалось, что в американском городе Вирджиния-Бич неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибло 12 человек. Виновник инцидента был ранен в ходе перестрелки с полицейскими и скончался.

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