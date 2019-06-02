Задержанная мать-кукушка заявила, что оставляла детей "няне" в хостеле — видео

Задержанная мать-кукушка во время допроса в полиции рассказала, что не оставляла своих детей в подмосковном хостеле без присмотра, а отдавала их одной из работниц, которая следила за ними в качестве няни. Видео допроса опубликовал Следственный комитет РФ.

Также женщина рассказала, что передавала детей "няне" около метро, а не в самом хостеле. Как стало известно Лайфу, сама она сообщила, что работает массажисткой. О том, что в хостеле могут присмотреть за детьми, ей рассказала её подруга, после чего она и решила отдать детей под присмотр за вознаграждение другой женщине.

Сначала она это делала за деньги, однако вскоре предложила бесплатно следить за детьми. Задержанная согласилась. Вскоре у "няни" начались некоторые проблемы, а потому она попросила мать-кукушку забрать хотя бы дочь, однако той, с её слов некуда было с ней идти.

О ситуации со своими детьми она не знала, так как не смотрела телевизор из-за отсутствия электричества в доме, где она проживает.

Напомним, 26 мая мать-кукушка оставила малышей в хостеле "на несколько часов", после чего пропала и не отвечала на звонки и сообщения. Администраторы сами покупали детское питание, варили каши и супы, кормили детей, а в полицию обратились лишь спустя пару дней. Малыши находятся под присмотром врачей. На женщину завели уголовное дело.

Ранее Лайф разбирался, как дети оказались одни и почему их могли бросить.