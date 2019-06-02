Белый дом подтвердил предложение Трампа Зеленскому посетить Вашингтон

Президент США Дональд Трамп отправил приглашение лидеру Украины Владимиру Зеленскому посетить Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Белом доме.

— Я могу подтвердить, что приглашение было направлено, но дата [визита] ещё не определена и нам на данный момент больше нечего сообщить, — заявили в Белом доме.

Ранее украинские СМИ узнали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить столицу Соединённых Штатов в августе или сентябре, после чего в Киеве подтвердили приглашение новоизбранного главы государства в Вашингтон.