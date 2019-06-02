В Северной Ирландии полицейские обезвредили обнаруженную под автомобилем бомбу

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В Северной Ирландии полицейские обезвредили обнаруженную под автомобилем бомбу

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Фото © Twitter/PSNI

Сотрудники полиции Северной Ирландии ведомства обезвредили бомбу, обнаруженную под полицейским автомобилем на востоке Белфаста. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте пресс-службы.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают возможных свидетелей.

Очень повезло, что это устройство было обнаружено до того, как оно взорвалось, и никто не был убит или серьёзно ранен. Оно было явно предназначено для того, чтобы убить сотрудника полиции, — отметил старший инспектор Шон Райт.

По предварительной версии, покушение на полицейского могли устроить республиканцы-диссиденты.

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