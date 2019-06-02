В Нижегородской области в ДТП погиб годовалый ребёнок

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В Нижегородской области в ДТП погиб годовалый ребёнок

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Фото © ТАСС/Петр Ковалев

В Нижегородской области в результате ДТП пострадало шесть человек, среди которых четверо детей, ещё один ребёнок погиб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина совершила опрокидывание. В ДТП пострадало семь человек, в том числе четыре ребёнка. Один ребёнок, 2018 года рождения, погиб. Шесть пострадавших доставлены в больницу, — заявляют в ведомстве.

Авария произошла 1 июня около 18:20 на улице Советской у дома № 1 в городе Навашино Нижегородской области.

Сотрудники ГИБДД и следователи выясняют детали смертельного ДТП.

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