В Нижегородской области в ДТП погиб годовалый ребёнок

В Нижегородской области в результате ДТП пострадало шесть человек, среди которых четверо детей, ещё один ребёнок погиб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

— По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина совершила опрокидывание. В ДТП пострадало семь человек, в том числе четыре ребёнка. Один ребёнок, 2018 года рождения, погиб. Шесть пострадавших доставлены в больницу, — заявляют в ведомстве.

Авария произошла 1 июня около 18:20 на улице Советской у дома № 1 в городе Навашино Нижегородской области.

Сотрудники ГИБДД и следователи выясняют детали смертельного ДТП.