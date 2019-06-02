Пограничники Франции и Британии задержали 74 мигранта при пересечении Ла-Манша

Глава английского МВД заявил, что число нелегалов, пытающихся пробраться в страну, вызывает глубокую обеспокоенность.

Власти Великобритании и Франции объявили о задержании 74 нелегальных мигрантов, предпринявших попытку пересечь ночью пролив Ла-Манш в северном направлении и обосноваться в Соединённом Королевстве. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Великобритании.

Согласно его информации, мигранты отправились на восьми небольших лодках и лишь одной из них удалось высадить людей возле кемпинга в британском городке Уинчелси. Две лодки задержаны французской пограничной службой, ещё пять — британской.

— Число мигрантов, которые пересекают пролив в ночное время, вызывает глубокую обеспокоенность, — известил глава британского МВД Саджид Джавид, добавив, что те, кто решаются на это опасное путешествие по одному из самых загруженных судоходных маршрутов в мире, подвергают себя смертельной опасности.

Министр также дал обещание приложить все усилия, чтобы остановить поток нарушителей, пытающихся пересечь морскую границу.