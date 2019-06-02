На месте взрывов в Дзержинске завершена аварийно-спасательная операция

Аварийно-спасательная операция на месте взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске завершена. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

— Аварийно-спасательная работа завершена, сейчас проводится работа по ликвидации последствий, связанных с разрушением зданий, оценка обстановки, — заявил Синьков.

По его словам, площадь возгорания и разрушения на территории завода составила около 800 кв. м. После завершения операции частично сокращена группировка спасателей МЧС, работающих на месте ЧП.

Напомним, сегодня, 1 июня, на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждено 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. Лайф публиковал видеопоследствий ЧП с коптера.