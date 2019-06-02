Власти Нижегородской области: Число пострадавших в Дзержинске может вырасти

Собственники завода "Кристалл" уже выразили готовность оказать помощь всем пострадавшим.

Власти Нижегородской области опасаются, что пострадавших при серии взрывов в Дзержинске может оказаться больше. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.

При этом он добавил, что после аварии к медикам обратилось 84 человека.

— Из этих 84 человек с травмами средней тяжести и в тяжёлом состоянии — 16 человек. Один — в тяжёлом состоянии, 15 человек — в состоянии средней тяжести. Всем им оказана надлежащая медицинская помощь, они находятся сейчас в стационаре. Угрозы жизни и здоровью этим жителям нет, — цитирует Никитина ТАСС.

Кроме того, он отметил, что собственники завода "Кристалл" выразили готовность оказать помощь пострадавшим. Также он добавил, что жители города, в квартирах которых при инциденте были выбиты стёкла, могут сообщить об этом по номеру 112.

В дальнейшем с ними свяжутся сотрудники управляющих компаний и помогут устранить последствия взрывов. Кроме того, ущерб будет возмещён коммерческим организациям.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждено 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что количество пострадавших возросло до 85. Ранее Лайф публиковал видео последствий инцидента с коптера.