Полуголую "героиню" финала Лиги чемпионов позвали замуж

Модель Кинси Волански, ставшая неожиданной звездой финального матча Лиги чемпионов, получила предложение руки и сердца от своего российского бойфренда Виталия Здоровецкого.

— Не могу дождаться, когда женюсь на тебе, — написал пранкер в "Твиттере".

Отметим, что Виталий Здоровецкий и Кинси Волански встречаются уже чуть больше года.

Как ранее писал Лайф, Кинси Волански выбежала на 17-й минуте финального матча Лиги чемпионов в купальнике, чем привлекла внимание миллионной аудитории, наблюдавшей за спортивным поединком.

Напомним, финал Лиги чемпионов закончился победой "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" со счётом 2:0.