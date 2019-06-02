Полуголую "героиню" финала Лиги чемпионов позвали замуж

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Полуголую "героиню" финала Лиги чемпионов позвали замуж

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Модель Кинси Волански, ставшая неожиданной звездой финального матча Лиги чемпионов, получила предложение руки и сердца от своего российского бойфренда Виталия Здоровецкого.

Не могу дождаться, когда женюсь на тебе, — написал пранкер в "Твиттере".

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Mine 🧡

Публикация от Vitaly (@vitalyzdtv)

Отметим, что Виталий Здоровецкий и Кинси Волански встречаются уже чуть больше года.

Как ранее писал Лайф, Кинси Волански выбежала на 17-й минуте финального матча Лиги чемпионов в купальнике, чем привлекла внимание миллионной аудитории, наблюдавшей за спортивным поединком.

Напомним, финал Лиги чемпионов закончился победой "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" со счётом 2:0.

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