Полуголую "героиню" финала Лиги чемпионов позвали замуж

I can’t wait to Marry you 💍🔥 #Kinsey_Sue pic.twitter.com/goCLh6SImA— Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) 1 июня 2019 г.
Модель Кинси Волански, ставшая неожиданной звездой финального матча Лиги чемпионов, получила предложение руки и сердца от своего российского бойфренда Виталия Здоровецкого.
— Не могу дождаться, когда женюсь на тебе, — написал пранкер в "Твиттере".
Отметим, что Виталий Здоровецкий и Кинси Волански встречаются уже чуть больше года.
Как ранее писал Лайф, Кинси Волански выбежала на 17-й минуте финального матча Лиги чемпионов в купальнике, чем привлекла внимание миллионной аудитории, наблюдавшей за спортивным поединком.
Напомним, финал Лиги чемпионов закончился победой "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" со счётом 2:0.
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