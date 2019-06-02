В ходе взрывов в Ракке погибло 10 человек

Десять человек стали жертвами взрывов в сирийском городе Ракка, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на местных активистов.
Как уточняется, два взрыва прогремели в разных частях города 1 мая.
По предварительным данным, в ходе одного из инцидентов террорист-смертник подорвал автомобиль в районе площади Наим.
Напомним, город Ракка на протяжении нескольких лет находился под контролем боевиков ИГИЛ* и считался их столицей. В октябре 2017 года город был освобождён отрядами сирийских курдов при поддержке авиации коалиции во главе с США.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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