Все выбитые в детсадах и школах Дзержинска стёкла заменят за сутки

При этом для конструкций пострадавших зданий никаких последствий обнаружено не было.

Все выбитые взрывами на заводе "Кристалл" стёкла в детских садах и школах Дзержинска будут заменены в течение суток. Об этом журналистам рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Что касается объектов социальной сферы, пострадало около 70 детских садов, 31 школа. Никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стёкла, поэтому необходимо срочно все действия по их замене осуществить. Поставлена задача сделать это в ближайшие сутки, такая работа будет организована, — заявил Никитин.

Он также подчеркнул, что в посёлке Пыра, где наблюдались перебои с электроснабжением, удалось полностью восстановить подачу электричества местным жителям.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждено 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. Лайф публиковал видеопоследствия ЧП с коптера.