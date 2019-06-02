Пострадавшим при взрывах на заводе в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублей

Губернатор распорядился предоставить материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч и 50 тысяч рублей из фонда города.

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" в Нижегородской области получат по 150 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

— Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска — ещё по 50 тыс., — говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждено 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что количество пострадавших возросло до 85. Власти Нижегородской области опасаются, что пострадавших может быть больше. Ранее Лайф публиковал видео последствий инцидента с коптера.