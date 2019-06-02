СМИ: Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" и экс-капитана сборной Бразилии Неймара обвиняют в изнасиловании, пишет портал UOL.
Как уточняется, с соответствующим заявлением в полицию обратилась гражданка Бразилии, утверждающая что инцидент произошёл 15 мая.
По её словам, она познакомилась с Неймаром в "Инстаграме" и приехала в Париж по его приглашению. После произошедшего она якобы вернулась на родину и не сразу решилась обратиться за помощью в отделение полиции, занимающееся расследованием преступлений в отношении женщин.
По предварительным данным, сотрудники полиции отказались комментировать обвинения, а представители футболиста заявили, что впервые слышат об инциденте.
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