СМИ: Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" и экс-капитана сборной Бразилии Неймара обвиняют в изнасиловании, пишет портал UOL.

Как уточняется, с соответствующим заявлением в полицию обратилась гражданка Бразилии, утверждающая что инцидент произошёл 15 мая.

По её словам, она познакомилась с Неймаром в "Инстаграме" и приехала в Париж по его приглашению. После произошедшего она якобы вернулась на родину и не сразу решилась обратиться за помощью в отделение полиции, занимающееся расследованием преступлений в отношении женщин.

По предварительным данным, сотрудники полиции отказались комментировать обвинения, а представители футболиста заявили, что впервые слышат об инциденте.