Мэр Дзержинска: Ущерб от взрывов оценивается в миллионы рублей

Ущерб от серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске оценивается в миллионы рублей. Об этом журналистам рассказал глава города Иван Носков.

— Мы сейчас определяемся с размером ущерба — социальным и спортивным объектам, школам, садикам, театрам. Идёт выяснение ситуации с жилым фондом... Предварительно ущерб оценивается… миллионами рублей, — заявил Носков.

Он также отметил, что правительство Нижегородской области гарантирует выделение финансов для устранения последствий ЧП. Кроме того, помощь оказывается путём выделения техники и специалистов.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждено 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что все выбитые взрывами на заводе "Кристалл" стёкла в детских садах и школах Дзержинска будут заменены в течение суток. По последним данным Минздрава, в результате ЧП пострадало 85 человек.