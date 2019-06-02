Посольство РФ в Вашингтоне выразило соболезнования жертвам стрельбы в Вирджинии

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Посольство РФ в Вашингтоне выразило соболезнования жертвам стрельбы в Вирджинии

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Фото © ТАСС / Борис Макаров

Посольство России в США выразило соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в ходе стрельбы в здании муниципалитета в городе Вирджиния-Бич. Заявление диппредставительства было опубликовано в "Твиттере".

Наши мысли и молитвы обращены к жертвам стрельбы в Вирджинии-Бич, а также ко всем, кто пострадал, — отметили в сообщении.

Также российские дипломаты отдельно выразили соболезнования "семье погибшего в стрельбе в Вирджинии-Бич выходца из Белоруссии Алексея Гусева".

Ранее сообщалось, что в американском городе Вирджиния-Бич неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибло 12 человек. Виновник инцидента был ранен в ходе перестрелки с полицейскими и скончался.

В память о погибших президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над Белым домом.

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