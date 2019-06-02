Губернатор: население оперативно оповещалось о ЧП в Дзержинске

Глеб Никитин отметил важность донесения до граждан информации о том, что дальнейших происшествий с заводом не предвидится.

Оповещение населения после взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске по официальным каналам производилось оперативно. Об этом сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Очень важно было вовремя донести информацию, что нет угрозы химического заражения, распространения возгорания или детонации боеприпасов на других производственных объектах. Такая информация оперативно доводилась, и это в том числе привело к снижению панических настроений, — подчеркнул губернатор.

Никитин добавил, что высоко оценивает работу оперативных служб, отмечая отсутствие возможности дальнейших взрывов и детонаций.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждено 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что все выбитые взрывами на заводе "Кристалл" стёкла в детских садах и школах Дзержинска будут заменены в течение суток. По последним данным Минздрава, в результате ЧП пострадало 85 человек.