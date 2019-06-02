Губернатор: население оперативно оповещалось о ЧП в Дзержинске

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Губернатор: население оперативно оповещалось о ЧП в Дзержинске

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (в середине). Фото © Правительство Нижегородской области

Глеб Никитин отметил важность донесения до граждан информации о том, что дальнейших происшествий с заводом не предвидится.

Оповещение населения после взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске по официальным каналам производилось оперативно. Об этом сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Очень важно было вовремя донести информацию, что нет угрозы химического заражения, распространения возгорания или детонации боеприпасов на других производственных объектах. Такая информация оперативно доводилась, и это в том числе привело к снижению панических настроений, — подчеркнул губернатор.

Никитин добавил, что высоко оценивает работу оперативных служб, отмечая отсутствие возможности дальнейших взрывов и детонаций.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждено 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что все выбитые взрывами на заводе "Кристалл" стёкла в детских садах и школах Дзержинска будут заменены в течение суток. По последним данным Минздрава, в результате ЧП пострадало 85 человек.

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