Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об инциденте в Солсбери

В произведении женщина подробно рассказывает о своих близких и о том, что происходило до того, как она узнала об отравлении.

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала в соцсетях первую главу книги, посвящённой произошедшему в Солсбери.

Как уточняется, в своей книге женщина подробно рассказывает о близких и о том, что происходило до того, как она узнала об отравлении родственников.

— Новость, которая выскочила подобно жуткому оскалившемуся дракону к нам в тихую провинциальную идиллию вечера понедельника из бескрайних просторов мировой Сети, в один миг погрузила нас в болотину ужаса, в котором мы живём с мужем и нашими детьми с того вечера по сей день, — написала женщина в первой главе, которую назвала "Беседы с чёрным котом".

Дата публикации второй главы пока неизвестна.

По данным ТАСС, Виктория планирует иллюстрировать свою книгу фотографиями из семейного архива.

Ранее племянница Скрипаля рассказала, за что на неё обижен дядя.

Напомним, по данным британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом двух россиян. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.